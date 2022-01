Ellas son las “Reinas de Instagram”: descubre cómo se ganaron la corona

Actualmente existen reyes y reinas del espectáculo que cuentan con el mayor número de seguidores en Instagram y tienen al público comiendo de su palma con todo su contenido. Estos son algunos de los artistas que pueden presumir tal logro:

Danna Paola

La artista con más seguidores en México en Instagram es Danna Paola, ya que cuenta con 33.1 millones. La actriz se dio a conocer por sus telenovelas infantiles que causaron mucha popularidad en todo el mundo, "Atrévete a soñar", fue un gran proyecto para ella. Sin embargo el papel que la dio a conocer al mundo fue el de Lucrecia en "Élite".

La también cantante ha cosechado algunos éxitos en la música, sus canciones "Oye Pablo" y "Mala fama" le dieron mayor reconocimiento en la industria. La gente sigue a Danna Paola porque ella siempre mantiene vivas sus redes sociales con selfies, TikToks, reels sobre su música, photoshootings, y por lo regular, ocupa este medio para desahogarse y platicar con sus seguidores sobre su vida. Mantiene siempre viva a la comunidad que la sigue interactuando con ella.

Ariana Grande

La actriz y cantante Ariana Grande se ha sabido colocar en el gusto del público, quien aún la recuerda como una estrella de Nickelodeon por su papel de "Cat Valentine", desde su primer éxito "The Way" en 2013, después vendrían las populares canciones: "Problem", "Break Free", "Bang bang"; entre otras canciones que sin duda alguna influyeron en sus seguidores en Instagram porque ahora cuenta 290 millones en todo el mundo.

Grande ha sido reconocida con dos premios Grammy y un sinfín de trofeos sobre su trayectoria en la música. Sus melodías han recorrido al mundo por lo que no es extraño que tenga tantos seguidores. Para mantener vivo su Instagram, Ariana postea photoshootings contantemente, contenido sobre su reciente participación como coach en "The Voice" y también acerca de su marca de maquillaje "R.E.M Beauty".

Kylie Jenner

La más joven de las Kardashian y empresaria, Kylie Janner, es parte de la realeza de Instragram ya que cuenta hasta el momento con 302 millones de seguidores. Fue un logro porque se convirtió en la primera mujer en alcanzar más de 300 millones.

Kylie es la fundadora de "Kylie Cosmetics" y se ha posicionado gracias a su popularidad como empresaria y debido a la fama del reality show "Keeping Up With the Kardashians". También por ser una modelo y socialité de los Estados Unidos.

El público la mantiene en la cima de Instagram por su contenido y estilo de vida que comparte debido a que es la inspiración de muchos. Su contenido es de fotos sobre su línea de maquillaje, ropa y bolsos de marca, diversos photoshootings de ella misma y con su hija Stormi, selfies donde presume su figura y "outfits" sin repetir alguno.

Shakira

Es hora de conocer a la realeza latina de Instagram, en este caso, el personaje latino con más seguidores es Shakira con 71 millones de seguidores en todo el mundo. ¿Qué podemos decir de la colombiana y por qué el mundo la sigue?

Ya sabemos que cuenta con muchísimos éxitos desde la década de los noventa como "Ciega sordomuda", "Tú", entre otras canciones en español. Fue en 2001 cuando lanzó su famoso sencillo "Whenever, whenever" que conquistó al mundo y posteriormente ella sería la voz de himnos para el mundial y otras melodías que rompieron récords en los últimos años.

Shakira ha sabido adaptarse a las nuevas generaciones en cuanto a música y también ha tratado de tener presencia en estas redes sociales. Comparte todo sobre su música, la gente con la que convive, hace videos para TikTok, fotos con sus hijos y su pareja Gerard Piqué y contenido que acerca a sus fans con su día a día.

Selena Gomez

La actriz y cantante Selena Gomez es la tercera mujer con más seguidores en Instagram cuenta con 290 millones en todo el mundo. A pesar de que Selena ha comentado que a veces para ella es mejor mantenerse fuera de las redes sociales sigue reinando ya que todo lo que sube supera los 3 millones de likes e incluso más por foto.

Gómez ha sido reconocida por su papel en "Los hechiceros de Waverly Place" y posteriormente en el cine por algunas películas. Su carrera como cantante ha tenido mucho éxito en ritmos electrónicos y en colaboración con diversos DJ’s. También ha incursionado en la música en español, "Baila conmigo" su primer sencillo de su más reciente material se colocó muy bien en las listas de popularidad.

Selena sube contenido regularmente al menos una vez a la semana y comparte todo acerca de sus proyectos, selfies, photoshootings, marcas y sobre su línea de maquillaje "Rare Beauty".

