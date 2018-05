Arrancan las grabaciones de 'Maléfica 2' (fotos)

Agencia

Ciudad de México.- El rodaje de la secuela del éxito Malefique (Maléfica) ya comenzó, anunciaron los estudios Disney el martes, y adelantaron que Elle Fanning volverá a interpretar a la princesa Aurora, y Angelina Jolie se pondrá de nuevo el traje del hada 'malvada'.

La película está filmada en los Pinewood Studios, cerca de Londres y en otras partes de Gran Bretaña, señaló Disney Studios en un comunicado, según el portal La Prensa.

Fanning publicó en su cuenta de Instagram una foto suya y de Jolie. Las dos actrices tienen una sonrisa en los labios, las gafas de sol en la nariz, y la ex de Brad Pitt luciendo en su cabeza los famosos cuernos de Maléfica.

Here’s your first look at Angelina Jolie and Elle Fanning as Maleficent and Aurora on the set of #Maleficent2. pic.twitter.com/4WEevU1Lis