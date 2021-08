Elon Musk tendrá nueva biografía, escrita por Walter Isaacson

Uno de los empresarios más exitosos en la actualidad, que además también es considerado una de las mentes más brillantes, es Elon Musk. Un hombre con negocios en industrias como automóviles, paneles solares, internet, viajes espaciales y transporte. Su tenacidad y buenas ideas lo han llevado a convertirse en uno de los hombres más ricos del mundo, el más en algunos rankings. Y para entender mejor cómo es que ha logrado todas esas metas, Walter Isaacson, famoso por haber escrito la biografía de Steve Jobs, escribirá un libro sobre él.

Fue el propio Musk quien, a través de su cuenta de Twitter dio a conocer que se está trabajando en su nueva biografía. "Si sientes curiosidad por Tesla, SpaceX y mis cosas en general, Walter Isaacson está escribiendo una biografía", tuiteó.

If you’re curious about Tesla, SpaceX & my general goings on, @WalterIsaacson is writing a biography