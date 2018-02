Elton John cancela dos conciertos por... ¿la boda real?

Agencia

REINO UNIDO.- Elton John tenía previstas dos presentaciones en Las Vegas los días 18 y 19 de mayo, pero estas ya no aparecen en su página web y ahora su última fecha en esa ciudad esta agendada para el 17.

De acuerdo con información del diario The Sun, esto se debe a que el cantante tiene previsto asistir a la boda del príncipe Harry y Meghan Markle.

El medio asegura que Elton no descarta tener una presentación especial en la ceremonia, pues el intérprete de Tiny Dancer era amigo íntimo de la princesa Diana y en 2011 fue uno de los invitados especiales a la boda de William y Kate.

Hace apenas unos meses, el artista declaró que estaba ilusionado con la boda y que el mismo Harry le había dicho que estaba “muy enamorado” de Meghan, esto cuando ambos coincidieron en el campus de Google en Italia en agosto pasado.

“Estamos trabajando estrechamente en proyectos contra el sida con él y con su hermano William. Esos dos muchachos son muy especiales para mí debido a su madre. Harry es un buen chico y tiene muy buen corazón”, dijo el cantante.

El 24 de enero Elton sorprendió al anunciar su última gira, que empezará este septiembre. El cantante explicó que tomó esta decisión porque quiere dedicarles más tiempo a sus hijos, de siete y cuatro años, y a su esposo David Furnish, sin embargo, dejó en claro que confirmó que seguirá componiendo.

