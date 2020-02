Elton John interrumpe concierto en Nueva Zelanda por neumonía

Nueva Zelanda.— Elton John tuvo que interrumpir el domingo su presentación en una de las ciudades neozelandesas más importantes de la isla norte después de que perdió la voz a causa de una neumonía y requirió ayuda para retirarse del escenario.

El músico les escribió a sus seguidores y admiradores a través de su cuenta de Instagram y les pidió disculpas por la forma en que concluyó su presentación en el estadio Mt Smart de Auckland en Nueva Zelanda.

"Quiero agradecer a todos los que asistieron a la presentación de esta noche en Auckland. Horas antes fui diagnosticado con neumonía ambulante, pero estaba decidido a darles el mejor espectáculo humanamente posible", escribió.

"Toqué y canté todo lo que pude, hasta que mi voz no pudo cantar más. Me siento decepcionado, muy molesto y apenado. Hice todo lo posible. Muchas gracias por su extraordinario apoyo y todo el amor que me demostraron durante la presentación de esta noche. Estoy eternamente agradecido. Con amor, Elton xx", agregó.

Videos publicados en internet por seguidores que asistieron al espectáculo muestran al músico británico ganador del Oscar llorando mientras le decía al público que lo vitoreaba que no podía continuar.

Sir Elton John I fuckin love you. Thank you for blessing us with your talent tonight. Feel better soon look after yourself. 🤍🌈🚀✨ #EltonFarewellTour pic.twitter.com/7PHEEz9ISW