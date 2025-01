‘Emilia Pérez’ lidera nominaciones a los Óscar 2025: ostenta 13

La película musical "Emilia Pérez", que cuenta la historia de un narcotraficante que se somete a una cirugía de cambio de género, se posicionó como la gran favorita de los Premios Óscar 2025 al recibir 13 nominaciones.

En la lista le siguen "The Brutalist", una épica histórica que explora la experiencia de los inmigrantes, y "Wicked", la esperada adaptación cinematográfica del fenómeno de Broadway, ambas con 10 nominaciones.

Otros fuertes contendientes incluyen "Conclave", un emocionante thriller sobre la elección de un nuevo Papa, y "A Complete Unknown", que retrata los primeros años bohemios de Bob Dylan, con ocho nominaciones cada una.

Estas cinco películas competirán por el prestigioso premio a Mejor Película junto a títulos como "Anora", "Nickel Boys", "I’m Still Here", el perturbador filme de terror corporal "La Sustancia" y "Dune: Part Two", una de las pocas superproducciones en captar la atención de los votantes de la Academia.

PROTAGONISTAS QUE HACEN HISTORIA

Demi Moore, una de las grandes estrellas de los años 90, reafirma su regreso triunfal al cine al obtener una nominación a Mejor Actriz por su papel en "La Sustancia", un subversivo filme de terror que aborda temas como el sexismo y la discriminación por edad en la industria cinematográfica.

En la misma categoría, Karla Sofía Gascón, protagonista de "Emilia Pérez", marcó un logro histórico al convertirse en la primera actriz abiertamente transgénero en ser nominada a un Oscar.

Completan la categoría Mejor Actriz: Mikey Madison por "Anora", Fernanda Torres por "I’m Still Here" y Cynthia Erivo por su destacada actuación en "Wicked".

En el apartado de Mejor Actriz de Reparto, Zoe Saldaña sorprendió a la crítica y al público al demostrar sus habilidades como cantante y bailarina en el papel de una abogada idealista en "Emilia Pérez".

Su interpretación le valió una nominación, enfrentándose a competidoras de la talla de Ariana Grande ("Wicked"), Felicity Jones ("The Brutalist"), Monica Barbaro ("A Complete Unknown") e Isabella Rossellini ("Conclave"). Curiosamente, Rossellini sigue los pasos de su madre, Ingrid Bergman, quien ganó un Oscar en esta misma categoría en 1974 por "Murder on the Orient Express".

UNA CEREMONIA MARCADA POR LA RESILIENCIA

El anuncio de las nominaciones, realizado este jueves, estuvo cargado de emotividad, ya que se produjo tras una doble extensión del periodo de votación debido a los incendios forestales que arrasaron Los Ángeles. Estos incendios dejaron un saldo trágico de al menos 28 fallecidos y causaron graves daños a propiedades.

En respuesta a esta crisis, la Academia confirmó que la ceremonia de marzo incluirá un homenaje especial a los bomberos y voluntarios que han luchado valientemente contra los incendios.

Con información de Variety