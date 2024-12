Sofía Gascón defiende a Selena Gomez por actuación en 'Emilia Pérez'

Karla Sofía Gascón salió en defensa de la participación de Selena Gomez en la película ‘Emilia Pérez’, ante las críticas que ha recibido, especialmente tras los comentarios de Eugenio Derbez, que se volvieron virales en redes sociales.

En una entrevista con CNN, la actriz trans respaldó a Gomez y cuestionó el hecho de que Derbez se retractara de sus declaraciones sobre la película musical.

“Es una opinión que cada uno debe de tener. Lo que no me gusta de la banda es cuando dice una cosa y luego la contraria al mismo tiempo. Si has dicho algo llévalo hasta el final. Si has metido la pata, está bien que pidas perdón, o lo que sea pero si es tu opinión y a ti te parece que es correcta, ¿quién te impide expresar tu opinión? Si a ti no te ha gustado, ¿le tiene que gustar a todo el mundo lo que hacen los demás?”.