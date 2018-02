¡Emily Ratajkowski abandona la soltería!

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Con solo un par de semanas de relación, la modelo Emily Ratajkowski sorprendió a sus fans al anunciar que se casó con su pareja Sebastian Bear McClard, lo que volvió locos a todos sus seguidores.

La famosa modelo británico-estadounidense Emily Ratajkowski publicó este viernes una serie de fotos en Instagram y reveló que contrajo matrimonio con su nuevo novio, el actor Sebastian Bear-McClard, informó el portal Infobae.

"Entonces…", subtituló una foto junto a los testigos de su boda, el actor Josh Ostrovsky y el cineasta Josh Sadfie, en un tribunal de Nueva York. "Tengo una sorpresa", continuó su aviso con una imagen con su perro. "Me casé hoy", concluyó con una instantánea de ella y su nuevo marido.

Al parecer la ceremonia fue muy íntima y privada, hubo poco invitados y uno de los testigos fue el influencer The Fat Jewish, publicó el portal Elle. La boda nos tomó por sorpresa porque hace apenas algunas semanas comenzó a circular el rumor de que había terminado con su pareja de años, Jeff Magid.

Emrata optó por un look de dos piezas color mostaza y en lugar de velo usó un sombrero negro con redecilla. Y no, no le dio anillo de compromiso pero sí tiene una argolla de casada de oro amarillo.

No está claro cuánto tiempo lleva en pareja con McClard, pero se los vio por primera vez el pasado 14 de febrero, el día de San Valentín. El representante de la novia confirmó el casamiento.

💍ny💍 Una publicación compartida de Emily Ratajkowski (@emrata) el Feb 23, 2018 at 1:32 PST

Según la página IMDB, McClard produjo dos películas dirigidas por los hermanos Josh y Benny Sadfie: Heaven Knows What (2014) y Good Time (2017).

El noviazgo anterior de Ratajkowski había sido con el músico Jeff Magid, entre agosto de 2014 y enero de 2018.

Recordemos que la fama de Ratajkowski comenzó cuando salió en topless en el video de Robin Thicke "Blurred Lines".