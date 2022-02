La gran sorpresa, Eminem entre los nominados al Salón de la Fama del Rock

Dolly Parton, Eminem, Lionel Richie, Duran Duran y A Tribe Called Quest son algunos de los nominados por primera vez al salón de la Fama del Rock & Roll.

La institución con sede en Cleveland anunció a 17 artistas y grupos que están siendo considerados para su incorporación y que también incluyen a Rage Against the Machine, Pat Benatar, Dionne Warwick, Carly Simon, Judas Priest y Beck.

Beck y Simon están igualmente nominados por primera vez. Eminem, quien se presentará en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl con Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige y Kendrick Lamar, logró ser nominado en su primer año de elegibilidad.

El grupo de artistas que será incorporado será anunciado en mayo, y la ceremonia de incorporación está planeada para más adelante en el año. La edición anterior tuvo que ser celebrada online debido a la pandemia.

“La boleta de este año reconoce a un grupo diverso de artistas increíbles que ha tenido un profundo impacto en el sonido de la cultura joven”, dijo John Sykes, director de la fundación que se encarga del Salón de la Fama en un comunicado enviado el miércoles.

Los artistas deben haber lanzado su primera grabación comercial al menos 25 años antes de ser elegibles para ser incorporados al salón y tener una influencia importante en la cultura.

El vocalista de Duran Duran, Simon Le Bon, agradeció a sus fans en Twitter por su apoyo a lo largo de los años. “Esta distinción se debe en gran medida al hecho de que tenemos un ejército de fans en el mundo que nos han apoyado incondicionalmente en las últimas cuatro décadas”, escribió.

Los otros nominados son Kate Bush, DEVO, Eurythmics, Fela Kuti, MC5 y The New York Dolls.

Aquí te dejamos el link https://vote.rockhall.com/es/ para emitir tu voto y apoyar a tus nominados favoritos del Salón de la Fama del Rock & Roll de 2022, y les ayudes a llegar al top 5 de la votación oficial de los fans. Puedes seleccionar hasta 5 Nominados diariamente y enviar tu voto.

The #RockHall2022 Nominees are up and the Fan Vote is now open. Vote daily at https://t.co/keewGnGnnD pic.twitter.com/zrI7GejV8v