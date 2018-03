Sorprenden a Emma Watson con actor de Glee

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Emma Watson ha sorprendido a sus fans al dejarse ver de la mano con el que dicen es su actual pareja, Chord Overstreet, pues es difícil ver a la actriz fuera de un set o de una alfombra roja, ya que lleva su vida personal de una manera muy discreta.

La joven de 27 años iba vestida muy relajada con unos jeans negros, una playera de rayas y unos botines negros, claro, no sin el accesorio más importante, una hermosa sonrisa que delataba que está feliz en su nueva relación.

También te puede interesar: Hogwarts regresa en tráiler de 'Animales Fantásticos' (video)

Es importante decir que la última pareja de Watson fue el empresario William Knight, con quien duró dos años...

Se dice que el actor de 'Glee' y la intérprete de 'La Bella y la Bestia' llevan un mes de relación. De hecho, se les vio saliendo juntos de la fiesta de Vanity Fair la noche de los premios Oscar. Además, los fans de Emma han estado circulando esta foto en la que fueron captados el 7 febrero, que es cuando más o menos se calcula que iniciaron su romance.

A pesar de que una imagen dice más que mil palabras, la verdad es que hasta ahora ninguno de los dos ha confirmado públicamente nada acerca de su noviazgo. Asimismo, es importante decir que la última pareja de Watson fue el empresario William Knight, con quien duró dos años.

La actriz no suele hablar de su vida privada con la prensa. "Quiero ser consistente: no puedo hablar de mi novio en una entrevista y después pretender que la gente y los paparazzi no me saquen fotos caminando o en mi casa No se pueden tener ambas cosas", explicó tiempo atrás en una entrevista con Vanity Fair.

Con información del portal Quién