Emma Watson publica foto del elenco 'Mujercitas'

ESTADOS UNIDOS.- La producción del refrito de Mujercitas sigue su curso y Emma Watson, Meg March en la ficción, ha publicado a modo de aperitivo la primera imagen detrás de las cámaras de la película. La fotografía, en la que aparecen los protagonistas con la directora Greta Gerwig, brinda un primer vistazo de los personajes.

En la imagen aparece Watson y Gerwig, quien además de dirigir firma del libreto del filme, con algunos compañeros del reparto como Saoirse Ronan, Florence Pugh, Eliza Scanlen y Timothee Chalamet. Todos ellos se encuentran en el set del rodaje y caracterizados con atuendos propios de la época, informó Tribuna.

La actriz de Harry Potter ha presentado la cándida fotografía vía Twitter. Watson ha acompañado la publicación con una cita de Louisa May Alcott, autora de la novela, que dice: "No podría querer a nadie como quiero a mis hermanas".

El elenco incluye a la icónica Meryl Streep, quien interpreta a tía March. En la película Ronan es Jo March, la segunda hermana. Chalamet, actor de Call Me By Your Name encarnará Theodore 'Laurie' Lawrence en la ficción.

Por su parte, Pugh se pone en la piel de la mujercita más pequeña Amy March, Scanlen da vida a la tímida Beth March y Dern es la madre de las chicas en la ficción, Marmee March. James Norton, Bob Odenkirk, Chris Cooper, Louis Garrel y Abby Quinn completan el reparto.

'Mujercitas' está basada en el clásico de Louisa May Alcott. La historia, ambientada en la posguerra civil americana, sigue los pasos de las hermanas March: Amy, Jo, Beth y Meg.

El libro ha sido adaptado en numerosas ocasiones. Su versión más reciente fue una adaptación a la pequeña pantalla con Maya Hawke, Kathryn Newton, Dylan Baker y Willa Fitzgerald como protagonistas.

El estreno de Mujercitas en la gran pantalla está previsto para la Navidad de 2019.