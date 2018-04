Este es la emotiva carta que Adele le escribió a Rihanna

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- Time realizó una lista con las 100 personas más influyentes del 2018 y en ella está incluida la cantante Rihanna. Es por eso que la también cantante Adele fue la encargada de dedicar unas emotivas palabras a la originaria de Barbados.

De acuerdo con el portal Quién, cada palabra que escribió la británica es una muestra del gran cariño que le tiene a la cantante y, sobretodo, la admiración a su carrera musical. Tanto así que lo que escribió sobre ella nos llegó al corazón.

Aquí un pequeño fragmento:

De hecho, no puedo recordar la primera vez que conocí a Rihanna, probablemente estaba aturdida por el impacto. Ella es un año mayor que yo pero siento que ha estado allí siempre. La progresión de su estrellato se siente estable, bien merecido y extremadamente natural. Ella irrumpió la escena con la explosión absoluta que es 'Pon de replay' en 2005, tan joven e impresionantemente hermosa.

Pero la primera vez que se sintió como si todos se hubieran ido de espaldas fue con 'Umbrella', se le cruzó en todas las plataformas y las vidas de todos. Se sentía como si realmente llegara a todos, y desde entonces, no ha disminuido la velocidad.

Aún más, ella ha diseñado y conquistado todo un carril propio. El innovador y revolucionario mundo de Rihanna en el que nadie más estará a salvo y se saldrá con la suya, ella hace sus propias reglas y dobla las nuestras.

Cada vez que me la encuentro, ella es el más tonto más gracioso, leal y divertido ícono. Ella brilla cuando alguien toma una foto con flash mientras tú sigues mareado todavía cinco minutos después. Y también es muy claro en ese brillar que le importa un carajo. Ella no tiene miedo y está contagiada de la mejor actitud de ser todo lo que es y será por siempre, escribió la intérprete de 'Someone Like You'.