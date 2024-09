Despiden a Christian Angulo, mexicano víctima del tiroteo en escuela de Georgia

Cientos de personas asistieron el viernes al funeral de Christian Angulo, un adolescente de 14 años asesinado en el tiroteo de la Escuela Secundaria Apalachee el pasado 4 de septiembre.

La emotiva ceremonia se llevó a cabo en la Iglesia Católica St. Matthew, en Winder, Georgia, a la que acudieron alrededor de 600 dolientes, según reportó el Atlanta Journal-Constitution.

Christian Angulo, 14, laid to rest in emotional final funeral for victims of Georgia high school shooting https://t.co/n3cSMMk4jo pic.twitter.com/VRZ38sZfwP