¿Encontró a su bebecita ideal? Anuel AA se compromete con Yailin

A diez meses de haber terminado con Karol G, el cantante Anuel AA se comprometió con Jorgina Guillermo Díaz, mejor conocida como Yailin La Más Viral. Este hecho, que fue compartido por ellos mismos en sus redes sociales, generó una controversia entre los fans sobre todo de Karol G, quienes reclamaron al intérprete por considerar que no fue sincero durante su anterior relación.

Karol y Anuel duraron casi tres años de relación, durante los cuales el intérprete de "Leyendas" y la cantante de "Bichota" compartieron temas, hogar e incluso hasta tatuajes. Él se hizo en la espalda una réplica fotográfica de ambos besándose y en la mano se tatuó el nombre original de ella: Carolina, por lo que ahora, más que felicitaciones recibieron burlas por haber colocado el anillo con la misma mano en la que tiene el nombre de su ex.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @yailinlamasviral_r3

"No me atrapó el diamante, sino el tatuaje de Carolina". "No te emociones, le pide compromiso a todas" y "¿Ya le viste la espalda?", fueron algunos de los comentarios que escribieron en la publicación de Yailin, antes de que ella decidiera bloquear las opiniones.

La relación la confirmó él hace cinco días a través de su cuenta de Instagram, donde subió un video besándose con la también cantante y agregó la frase "Que hablen toda la mierda que quieran… Yo nunca te voy a dejar sola". Al parecer para esta fecha ya estaban comprometidos porque en los emojis incluyó un anillo de compromiso, sin dar detalles. Ahora ella confirmó a través de sus stories con las frases "Comprometida" y "Esto no es de ayer".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @yailinlamasviral_r3

Fue a finales del 2021 cuando comenzaron a surgir los rumores sobre un romance entre la también bailarina y el puertorriqueño, pues se habló de una colaboración musical que harían y después se les vio en juntos en un antro de República Dominicana, de donde ella es originaria, sin embargo muchos de los seguidores de Karol G le reclaman a él que le haya sido infiel a la colombiana.

En julio del año pasado ambos anunciaron que aunque ya no tenían una relación, habían terminado en buenas condiciones por un común acuerdo y lo anunciaban después de varios meses porque preferían evitar la controversia.

Al respecto la ganadora del Grammy Latino 2018 no se ha pronunciado; en sus redes sociales sólo ha promocionado su nueva canción con Eladio Carrión llamada "No te deseo el mal".

