Conoce a los ganadores del Grammy 2018

Redacción

ESTADOS UNIDOS.- Esta noche se realizó la entrega de la 60 edición de los premios Grammy Awards 2018, que reunió a las grandes estrellas de la música.

De acuerdo a la.eonline.com, la premiación de este 2018 reunió a las estrellas más grandes entre sus presentadores, nominados y, por supuesto, su host, James Corden.

El host del Late Late Show tomó el escenario de este show por segunda vez, e hizo que esta noche fuese memorable.

Jay Z lideró la velada con el mayor número de nominaciones por su último disco, 4:44, mientras que Bruno Mars, Kendrick Lamar, SZA, Khalid, Childish Gambino y más lo siguieron de cerca.

¿Pero qué sería de la máxima noche de la música sin presentaciones en vivo?

Rihanna, DJ Khaled, Kesha y muchas más estrellas animaron al público durante la ceremonia.

Y sin más preámbulos, aquí tienen a los ganadores de los Grammy Awards 2018:

Canción del Año: That's What I Like, Bruno Mars

Mejor Álbum Country: Chris Stapleton, From a Room: Volume 1

Mejor Álbum de Comedia: Dave Chappelle

Mejor Álbum Rap: Kendrick Lamar, Damn

Mejor Artista Nuevo: Alessia Cara

Mejor Performance Rap/Sung: Kendrick Lamar Ft. Rihanna - Loyalty

Mejor Performance Pop Solista: Shape of You, Ed Sheeran

Mejor Performance Pop Dúo/Grupo: Portugal The Man, Feel It Still

Mejor Álbum Pop Tradicional: Varios Artistas, Tony Bennett Celebrates 90

Mejor Álbum Pop Vocal: Ed Sheeran, ÷

Mejor Performance Rock: Leonard Cohan, You Want It Darker

Mejor Álbum Urbano Contemporáneo: The Weeknd, Starboy

Mejor Performance Metal: Mastodon, Sultan's Curse

Mejor Canción Rock: Foo Fighters, Run

Mejor Álbum Rock: The War on Drugs, A Deeper Understanding

Mejor Álbum de Música Alternativa: The National, Sleep Well Beast

Mejor Performance R&B: Bruno Mars, That's What I Like

Mejor Performance Tradicional R&B: Childish Gambino, Redbone

Mejor Canción R&B: Bruno Mars, That's What I Like

Mejor Álbum R&B: Bruno Mars, 24K Magic

Mejor Performance Rap: Kendrick Lamar, HUMBLE

Mejor Canción Rap: Kendrick Lamar, HUMBLE

Mejor Performance Country Solista: Chris Stapleton, Either Way

Mejor Performance Country Dúo/Grupo: Little Big Town, Better Man

Mejor Canción Country: Chris Stapleton, Broken Halos

Mejor Álbum Latino: Shakira, El Dorado

Mejor Álbum Latino Pop: Shakira, El Dorado

Mejor Álbum de Rock Latino, Urbano o Alternativo: Residente, Residente

Mejor Álbum Latino Tropical: Rubén Blades con Roberto Delgado & Orquesta, Salsa Big Band

Mejor Video Musical: Kendrick Lamar, HUMBLE

Mejor Ingeniería de un Álbum No Clásico: Bruno Mars, 24K Magic

Mejor Filme Musical: Varios Artistas, The Defiant Ones.

Mejor Grabación Dance: LCD Soundsystem, Tonite.

Mejor Álbum Dance/Electrónico: Krftwerk, 3-D The Catalogue

Mejor Álbum Vocal de Jazz: Cécile McLorin Salvant, Dreams and Daggers

Mejor Álbum Gospel: Cece Winans, Let Them Fall in Love

Mejor Álbum Contemporáneo de Música Cristiana: Zach Williams, Chain Breaker

Mejor Canción Escrita para un Medio Visual: How Far I'll Go, Moana

Mejor Álbum Contemporáneo Instrumental: Jeff Lorber Fusion, Prototype

Mejor Álbum New Age: Peter Kater, Dancing on Water

Mejor Solo de Jazz Improvisado: John McLaughlin, Miles Beyond

Mejor Álbum de Jazz Instrumental: Billy Childs, Rebirth

Mejor Álbum de un Gran ensamble de Jazz: Christian McBride Big Band, Bringin'It

Mejor Álbum de Jazz Latino: Pablo Ziegler Trio, Jazz Tango

Mejor Canción/Performance Gospel: CeCe Winans, Never Have to Be Alone

Mejor Canción/Performance de Música Cristiana Contemporánea:Hillsong Worship, What a Beautiful Name

Mejor Álbum de Raíces Gospel: Reba McEntire, Sing It Now: Songs of Faith & Hope

Mejor Álbum de Música Regional Mexicana (Incluyendo Tejano): Aida Cuevas, Arriero Somos Versiones Acústicas.

Mejor Arreglo, Instrumentos y Voces: Randy Newman, Putin.

Mejor Empaque de Grabación: Father John Misty, Pure Comedy (Deluxe Edition)

Mejor Empaque o Empaque Edición Limitada: Varios Artistas, The Voyager Golden Record: 40th Anniversary Edition

Mejor Álbum Histórico: Leonard Bernstein, Leonard Bernstein – The Composer

Mejor Mezcla: Depeche Mode, You Move (Latroit Remix)

Mejor Sonido Surround: Jane Ira Bloom, Early Americans

Mejor Ingeniería de un Álbum Clásico: Mark Donahue, Shostakovich: Symphonny Nº 5; Barber: Adagio

Mejor Álbum hablado: Carrie Fisher, The Princess Diarist

Mejor Álbum de Música Teatral: Dear Evan Hansen

Mejor Compilación de un Soundtrack para un Medio Visual: La La Land

Mejor Soundtrack Score para un Medio Visual: Justin Hurwitz, La La Land

Mejor Composición Instrumental: Arturo O'Farrill y Chucho Valdés, Three Revolutions

Mejor Arreglo, Instrumental o A Capella: John Williams, Escapades for Alto Saxophone and Orchesta From Catch Me If You Can

Mejor Productor del Año, Clásico: David Frost

Mejor Performance de Orquesta: Manfred Honeck, Shostakovich, Symphony Nº5; Barber: Adagio

Mejor Grabación de Opera: Hans Graf, Berg: Wozzeck

Mejor Performance de una Coral: Donald Nally, Handel, Bryars: The Fifth Century

Mejor Performance de Música de Cámara/Ensamble Pequeño: Patricia Kopatchinskaja y Saint Paul Chamber Oschesta, Death and the Maiden

Mejor Álbum Vocal Clásico Solista: Barbara Hannigan, Crazy Girl Crazy – Musica By Gershwin, Berg & Berio

Mejor Compendio Clásico: Giancarlo Guerrero y Tim Handley, Higdon: All Things Majestic, Viola Concerto & Oboe Concerto

Mejor Composición Clásica Contemporánea: Jenifer Higdon, Viola Concerto