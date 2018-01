Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- En diciembre pasado, la intimidad de Kate del Castillo fue exhibida en internet, ya que hackers filtraron una serie de fotografías muy personales de la actriz mexicana.

Posteriormente, en exclusiva para Quién.com, la también productora aseguró que semanas antes de la filtración, la contactaron para pedirle dinero a cambio de no publicar sus fotografías: "El FBI ya está buscando. A mí me mandaron tres fotos, hace dos semanas, donde me extorsionan diciendo 'quiero mucho dinero por estas fotos o las publico todas'. No hice caso".

Ahora, es su padre don Eric del Castillo, quien habla al respecto, informa el portal El Debate, el primer actor comentó: "Claro que se veía guapa, si yo la hice”.

También te puede interesar: Entérate quién cantará el hinmo en el Super Bowl LII

“Mis hijas son personajes públicos y están expuestas a que opinen de ellas lo que quieran. Ya se puso a investigar, nosotros estamos enterados de todo, pero no queremos decir nada, no queremos meternos en este problema, para no buscarnos más problemas, en boca cerrada no entran moscas”, añadió.

Aseguró que tanto él como su esposa Kate Trillo, siempre se encuentran en constante comunicación con sus hijas, por lo que este tipo de escándalos no los agarran en curva. “Afortunadamente existe el WhatsApp y siempre nos estamos mandando mensajes. Nosotros somos al estilo mexicano, tenemos un profundo respeto por la familia”.

En la pasada entrevista, Kate resaltó que esas fotografías no salieron de su celular ni se las mandó a nadie: "Son fotos que yo de loca me tomo; no son para compartir, es un robo. La mujer es la víctima. Nada nuevo”.

Asimismo, resaltó que han sido años "durísimos", pues ha sido atacada y ha vivido el escarnio público. "Me han tratado de denigrar de la manera más fácil siendo mujer: atacar mi moral sexual. Desde inventarme una relación sexual con el Chapo, 12 diputados demandándome por racismo hacia la mujer por mi documental, porque según ellos digo que todas las actrices son pu… cuando lo que dije fue hablar de mi experiencia en Televisa, y así pasando por tantas otras cosas más, hasta hackear mi celular", comentó.