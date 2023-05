Serie precuela de Supernatural “The Winchesters” es cancelada

La cadena televisiva estadounidense CW anunció la cancelación de The Winchesters un spin off precuela de la exitosa serie “Supernatural”, por lo que ya no obtendrá una segunda temporada para la temporada 2023/24, quedándose lejos de las expectativas de los fanáticos, de acuerdo con THR.

Supernatural tuvo un total de 15 temporadas por lo que había grandes expectativas en torno al programa que exploraba los orígenes de los padres de los hermanos Sam (Jared Padalecki) y Dean Winchester (Jensen Ackles).

The Winchesters era protagonizada por Meg Donnelly en el papel de Mary Campbell y Drake Rodger en el rol de John Winchester (personaje que en Supernatural interpretaba Jeffrey Dean Morgan) los seguía en sus aventuras durante su juventud, mientras cazaban monstruos e iniciaban su amor.

CW está atravesando cambios importantes y ha estado cancelando varias de sus programas a otros les está proporcionando temporadas finales, pero lo cierto es que su relación con Warner, tras cambiar de dueños, está llegando a su fin, en Latinoamérica The Winchesters está disponible por medio de la plataforma HBO Max.

Previo al anuncio el showrunner Robbie Thompson señaló la posibilidad de que Warner le buscará un nuevo hogar en algún servicio streaming, por lo que los fans aún pueden guardar las esperanzas de que sea rescatado pero por el momento tendrán que conformarse con haber obtenido solo una temporada.