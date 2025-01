Es ‘Captain America: Brave New World’ el Premio Óscar de Anthony Mackie

En una reciente entrevista con Esquire, Anthony Mackie reveló lo que significa para él interpretar al icónico Capitán América en el próximo filme de Marvel ‘Captain America: Brave New World’.

Para el actor, este papel es su propio Premio Óscar, ya que siente que ha sido ignorado por la Academia en múltiples ocasiones a lo largo de su carrera.

Mackie mencionó que al menos cuatro de sus actuaciones -en ‘Brother to Brother’, ‘Half Nelson’, ‘The Banker’ y ‘The Hurt Locker’- merecían reconocimiento en premios importantes, pero nunca recibió una nominación.

Ahora, tras 11 años en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), finalmente lidera una superproducción y lo considera un éxito personal.

Anthony Mackie does not like Red Hulk in "Captain America: Brave New World" being compared to Donald Trump: “I hope, as a country, we’re tired of all the political jousting. Let’s just go to the movies and chill the f*ck out."https://t.co/Tm3c6MPVR1