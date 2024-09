¡ES OFICIAL! Yerin Ha será Sophie en la temporada 4 de Bridgerton

Tras varios días de rumores, la cuenta oficial de Netflix le dio la bienvenida a la actriz australiana Yerin Ha, quien interpretará a Sophie Beckett en la cuarta temporada de ‘Bridgerton’.

Fue a finales de julio que se reveló que la próxima parte de la serie se enfocaría en la historia de amor de Benedict Bridgerton.

En agosto, diversos medios difundieron la noticia de que dicha estrella de Australia con sangre coreana se uniría al cast de la aclamada serie para darle vida al interés amoroso del segundo hermano Bridgerton, sin embargo, los productores jamás confirmaron la noticia, hasta ahora.

Como era de esperarse, Yerin, o más bien, Sophie Beckett, fue presentada en sociedad por la única e inigualable Lady Whistledown por medio de la cuenta oficial de ‘Bridgerton’ en X (antes Twitter):

Dearest Gentle Reader, as preparations for the next social season are almost underway, we request a warm welcome to the newest member of the Ton….Presenting Yerin Ha as Sophie in Bridgerton Season 4! pic.twitter.com/aZBVZuZ714