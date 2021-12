¡Es real! Los Jonas Brothers regresan a México con su gira “Remember this tour”

Uno de los grupos más queridos por México sin duda son los Jonas Brothers, quienes regresarán a México en 2022 como parte de su gira “Remember this tour”, con la cual ya han visitado diferentes ciudades de Estados Unidos.

Fue a través de sus redes sociales donde anunciaron las fechas en las que llegarán al país. Será el próximo 22 de febrero de 2022 cuando los interpretes de Burnin´up se presenten en la Arena Ciudad de México.

Además, el próximo 25 de febrero del mismo año Nick, Joe y Kevin enloquecerán a sus fans regias en la Arena Monterey.

“¡México! Prepárate para la fiesta. Estamos muy emocionados de anunciar que traeremos el #RememberThisTour a México por dos noches increíbles en 2022. Los boletos saldrán a la venta este viernes 17 de diciembre en http://JonasBrothers.com/tour!!“

Mexico! Get ready to party 🥳 We are so excited to announce that we are bringing the #RememberThisTour to Mexico for two amazing nights in 2022. Tickets go on sale this Friday, December 17th at https://t.co/qnJVbIG6kw!! pic.twitter.com/xdfygtrcMG