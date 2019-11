¿Thanos sigue vivo? Escena eliminada respalda la teoría de que el villano esté con vida

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Después del lanzamiento de la plataforma de streaming Disney+, la compañia de Marvel añadió algunas escenas eliminadas de película de Avengers:Endgame.

Entre ellas, hay una versión alternativa de la muerte de Black Widow; el emotivo encuentro entre Tony Stark y su hija, Morgan; y una fascinante discusión entre Hulk y The Ancient One.

En esta última escena se trata de una conversación alternativa entre Hulk y The Ancient One, para definir la mecánica de los viajes d ela película.

De acuerdo con The Ancient One, el chasquido en realidad no mató a nadie en absoluto. Ella sugiere que hay una diferencia muy grande entre terminar con la vida de alguien y hacer lo que hizo Thanos, lo cual describe como desaparecer personas de la existencia.

Esta explicación deja en claro por qué las víctimas del chasquido pudieron regresar, pero personajes que enfrentaron una muerte formal como Black Widow no pudieron ser devueltas con el poder de las gemas del infinito; la escena ciertamente marcaría una contradicción con las reglas sobre el uso de las gemas.

Parece que Marvel se ha otorgado en silencio una cláusula de salida si alguna vez desean traer de vuelta a Thanos al universo de Marvel.

(Con información de "Cine Premiere")