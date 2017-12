Eric del Castillo confiesa padecer una enfermedad incurable

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- Mediante la presentación de su libro ‘Por qué me hice actor’, Eric del Castillo confesó padecer, mácula, un padecimiento que no tiene cura.

El actor, reconocido por su destacada trayectoria dentro del cine y la pantalla chica mexicana mencionó que el oftalmólogo le había informado sobre la presencia de esa enfermedad, advirtiéndole que su visión iba a quedar destruida.

De acuerdo con Radio Fórmula, durante la conferencia, el primer actor, le confirmó a Tv y Novelas, que su padecimiento se debe a una pequeña mancha de color amarillo dentro de la retina.

"Ya estoy muy cansado, y no me es fácil porque también tengo problemas de la vista, es un padecimiento en la mácula, no tiene cura".

¿Qué es mácula?

La enfermedad es Degeneración Macular relacionada con la edad. De acuerdo al Instituto del Ojo de Estados Unidos (NEI por sus siglas en inglés) indica que esta enfermedad destruye gradualmente la visión central y el detalle de las imágenes.

Este padecimiento te quita la posibilidad de distinguir las imágenes pequeñas de los objetos. (Foto: El Debate).

Y aunque esta enfermedad no causa dolor alguno, sí imposibilita que la mácula pueda distinguir los detalles pequeños de los objetos, informa El Debate. El algunos casos la destrucción de la mácula es tan lenta que quienes padecen esta enfermedad no logran percatarse de los cambios. Sin embargo en otros puede avanzar rápidamente y causar ceguera en ambos ojos.

Es importante que al tener sospecha de alguna afección en los ojos, se acuda inmediatamente al médico especialista, pues un tratamiento casero mal aplicado puede dañar su vista para siempre.

Y aunque la conferencia se trataba de presentar su libro, se hablaron de otros temas, sin embargo Erick no quiso hablar sobre los serios y repetidos problemas que ha tenido su hija más pequeña Kate, al declarar su relación laboral con Joaquín "El Chapo" Guzmán.