Esta fue la última voluntad de Vicente Fernández

Aunque en su carrera fue uno de los más grandes exponentes de la música regional mexicana, llenó grandes foros en todo el mundo y su despedida de los escenarios se dio en el imponente Estadio Azteca, para sus festejos fúnebres Vicente Fernández habría dispuesto algo más íntimo y reservado.

Aunque al mediodía de este domingo la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, anunció que "El Charro de Huentitán" será homenajeado en el Palacio de Bellas Artes, el nieto de "Chente", Gerardo Fernández quien detalló que los restos del mayor de la dinastía no irán al recinto cultural ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México.

"No, no irá (a Bellas Artes) nos vemos en el rancho ("Los 3 Potrillos"), allá estaremos y no, no lo trasladaremos (a la Ciudad de México)", dijo Gerardo a la salida del hospital donde permaneció sus últimos días Vicente.

Esta decisión es posible que se deba a que, en vida, Fernández siempre se opuso a que sus restos anduvieran en muchos sitios tras su muerte.

Hace cinco años el cantante mexicano pidió que tras su muerte no se le rindan homenajes, pues deseaba que su funeral fuera "normal", así como sucedió con Pedro Infante y Jorge Negrete.

"Nomás que no me traigan como vendiendo charamuscas por todo el país y yo adentro de un cajón, eso no me gustaría. También me han propuesto que, si grabo mi vida, pero mi vida no es como para andarla pregonando", expresó en aquel momento.

Para el intérprete, lo más importante era que su público lo recordara en un buen estado de salud, por ello fue hace cinco años cuando se despidió de manera oficial en el Estadio Azteca.

Tras esta despedida el cantante ofreció una rueda de prensa en la que detalló que se iba en su mejor momento.

"Quiero que me recuerden como un ser humano cuyo éxito que tuvo fue que ustedes (la prensa) y el público lo quisieran tanto", aseveró en prolongada conferencia de prensa en la Arena VFG de su rancho Los Tres Potrillos.

