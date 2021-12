Así reacciona el país a la muerte de Vicente Fernández

La noticia del fallecimiento de Vicente Fernández, leyenda de la música ranchera, ha conmocionado a México, y las palabras de despedida a través de las redes sociales lo han convertido tendencia.

Famosos, políticos y empresarios se han dado el tiempo esta mañana para compartir sus condolencias. El presidente Andrés Manuel López Obrador fue uno de ellos, quien dio el pésame a los familiares, amigos y admiradores del cantante.

“Transmito mi pésame a familiares, amigos y millones de admiradores de Vicente Fernández, símbolo de la canción ranchera de nuestro tiempo, conocido y reconocido en México y en el extranjero”, publicó Andrés Manuel en su cuenta de Twitter.

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, utilizó su cuenta de Twitter para compartir su sentir sobre la muerte de Chente.

"Jalisco y México están de luto. La leyenda que con su talento le dio voz a los sentimientos de millones en todo el mundo nos deja como uno de los íconos más grandes de la música y mexicanidad. Q. E. P. D. Vicente Fernández, nuestro Charro de Huentitán. No dejaremos de aplaudir", dijo Enrique Alfaro en su cuenta de Twitter, que acompañó con una foto en la que aparece con el cantante.

Jalisco y México están de luto. La leyenda que con su talento le dio voz a los sentimientos de millones en todo el mundo nos deja como uno de los íconos más grandes de la música y mexicanidad. Q. E. P. D. Vicente Fernández, nuestro Charro de Huentitán. No dejaremos de aplaudir. pic.twitter.com/69YJl5qldS

También, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, recurrió a Twitter para dar sus condolencias.

"Mi más sentido pésame a Gerardo Fernández, hermanos, familiares y amigos por el fallecimiento de Don Vicente Fernández, gran figura de la música mexicana y enorme personalidad contemporánea. Descanse en paz. Abrazo a la familia Fernández".

Ricardo Montaner es uno de los cantantes que le han dedicado un mensaje a los familiares de Chente tras su deceso.

"Ha partido a la eternidad don Vicente Fernández, su legado infinito seguirá sonando en los corazones de millones. Hombre amable y considerado con sus colegas. Paz don Vicente, paz a su entrañable familia", comentó en su cuenta de Twitter.

“Aca entre nos

Siempre te voy a recordar

Y hoy que a mi lado ya no estas

No tengo mas que confesar

Que ya no puedo soportar

Que estoy odiando sin odiar

Porque respiro por la herida.” 🎶 #DEP #VicenteFernandez

Abrazos y pronta paz al alma @alexoficial y a toda la familia.🤍🙏🏽