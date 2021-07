Están de vuelta: Big Time Rush anuncia su regreso a los escenarios

Tras haberse dado una pausa de siete años, la banda estadounidense Big Time Rush confirmó su regreso a los escenarios.

A través de un video transmitido por redes sociales, los integrantes de la banda anunciaron:

La boyband, compuesta por: Kendall Smith, Carlos Pena, Logan Henderson y James Maslow, informó que realizarán dos próximas actuaciones los días 15 y 18 de diciembre del 2021.

Asimismo, la banda detalló que actuará en el Chicago Theatre y el Hammerstein Ballroom de Nueva York, respectivamente.

WE ARE BACK! It’s been a minute, but we couldn’t be more excited to see you! Lets make up for lost time.

Dec 15 – Chicago Theater, Chicago, IL

Dec 18 – Hammerstein Ballroom, New York, NY



Don’t forgot to sign up for first access to pre-sale tickets!

LINK IN BIO pic.twitter.com/Mokn5euLvV