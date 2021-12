¿Estás listo? Los conciertos más esperados en México para 2022

El regreso a la nueva normalidad ha incluido a todos los eventos masivos, entre ellos los conciertos. Artistas nacionales e internacionales han confirmado su visita a diversos puntos del país, aquí tenemos para ti un recuento de los eventos más importantes y prometedores para el próximo año.

Recientemente los Jonas Brothers confirmaron su regreso al país con su gira “Remember This Tour”, se presentarán el 22 de febrero en la Arena Ciudad de México y el 25 de febrero en la Arena Monterrey.

Dua Lipa regresará al país en septiembre del próximo año como parte de su gira mundial Future Nostalgia. La Ciudad de México (CDMX), así como Monterrey, serán testigos del esperado show de la cantante británica.

A través de las redes sociales de Ocesa se anunció que la intérprete de Don´t Start Now se presentará en CDMX el próximo 21 de septiembre en el Foro Sol y el 23 de septiembre en el Estadio Banorte en Monterrey.

El festival regiomontano sorprende este año con artistas y agrupaciones como Marron 5, The Strokes, Martin Garrix, Nicki Nicole, C. Tangana, Siddharta, por mencionar algunos.

Se llevará a cabo el primero y dos de abril, en la Ciudad de Monterrey, lo que serán dos días llenos de música.

El 19 y 20 de marzo el Festival Latinoamericano de Cultura Musical reunirá a grandes cantantes como Julieta Venegas, Los Autenticos Decadentes, la Banda MS, C.Tangana, y muchos más.

Tras su última edición en 2020, días antes de que se anunciara oficialmente el confinamiento en el país, esta edición 22 promete un gran show a las y los mexicanos.

Hace unas semanas el canadiense confirmó su gira de conciertos que incluyó a la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara para los días 25, 22 y 23 de mayo de 2020, respectivamente.

If you’re an American Express Cardmember, you can get early access to #JusticeWorldTour tickets in select EU & ANZ cities. Terms apply. Supply is limited. Details here: https://t.co/vZFv2mdMiJ pic.twitter.com/BhSqhFBNL4