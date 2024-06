Estos fueron los ganadores de los Premios Daytime Emmy 2024

La noche del viernes 7 de junio se llevó a cabo la 51 entrega anual de los premios Daytime Emmy, que otorga reconocimientos a lo mejor de la programación televisiva diurna de Estados Unidos. Estos fueron algunos de los ganadores:

La serie ‘General Hospital’ encabezó la noche con cuatro estatuillas, incluido el galardón al mejor drama diurno que consiguió por cuarto año consecutivo.

La producción de ABC también se quedó con mejor guión, dirección y actuación de actor secundario en una serie dramática diurna para Robert Gossett, como Marshall Ashford.

Al aceptar el honor por la dirección de drama diurno, el equipo del programa rindió homenaje a Johnny Wactor, el intérprete que fue asesinado recientemente.

The Young and the Restless de CBS ganó actriz principal con Michelle Stafford como Phyllis Summers y actriz de reparto con Courtney Hope como Sally Spectra.

The Bold and the Beautiful de CBS ganó como actor dramático por Thorsten Kaye como Ridge Forrester, quien también ganó el año pasado.

The #DaytimeEmmys Award for Outstanding Daytime Talk Series goes to The Kelly Clarkson Show @KellyClarksonTV pic.twitter.com/vZADntYkaC — Daytime Emmys (@DaytimeEmmys) June 8, 2024

The Kelly Clarkson Show obtuvo su cuarta victoria consecutiva. Mark Consuelos y Kelly Ripa de Live with Kelly and Mark ganaron como presentador de entrevistas.

The #DaytimeEmmys Award for Outstanding Daytime Talk Series Host goes to Mark Consuelos, Kelly Ripa @markconsuelous @kellyripa | Live with Kelly and Mark (Syndicated). pic.twitter.com/t7eSSXNlAY — Daytime Emmys (@DaytimeEmmys) June 8, 2024

La transmisión abrió con los presentadores de CBS, Amanda Kloots y Jerry O'Connell de The Talk, en una canción irónica y un número de baile. Más tarde, el segmento In Memoriam comenzó con un guiño al fallecido reportero de entretenimiento de KTLA, Sam Rubin.

Un momento destacado fue cuando Dick Van Dyke, a los 98 años, recibió el premio como actor invitado en una serie dramática diurna por Days of Our Lives.

#DaytimeEmmys Award for Outstanding Guest Performance in a Daytime Drama Series goes to Dick Van Dyke as Mystery Man/Timothy Robicheaux @iammrvandy @DaysPeacock pic.twitter.com/0n7nETTUoX — Daytime Emmys (@DaytimeEmmys) June 8, 2024

La premiación tuvo lugar en el hotel Westin Bonaventure en el centro de Los Ángeles.

El resto de los premios se entregarán este sábado 8 de junio en los premios Daytime Creative Arts & Lifestyle Emmy Awards.

Esa ceremonia se transmitirá en las aplicaciones de los Emmy y en watch.TheEmmys.tv.

Con información de Reforma