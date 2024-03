‘Escuela de Rock’ (School of Rock) se ha convertido en una película icónica de comedia a 21 años de su estreno y Jack Black declaró recientemente que está dispuesto a protagonizar una secuela.

El filme de 2003 dirigido por Richard Linklater es una adaptación del exitoso musical de Broadway y no hay dudas que en caso de realizarse una segunda parte de la historia de Dewey Finn y su banda.

‘Escuela de Rock’ tuvo un reparto de primera, empezando por Black, Joan Cusack, Mike White y Miranda Cosgrove.

Jack Black Says 'I'm Ready' for a 'School of Rock' Sequel, but Mike White Needs to Write It and 'He's Real Busy Right Now' With 'The White Lotus' https://t.co/ptJWkGYXbp