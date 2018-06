Estrenan tráiler de "First Man" con Ryan Gosling

CIUDAD DE MÉXICO.- Recientemente, Universal ha presentado el tráiler de "First Man", la nueva película de Damien Chazelle, el autor de "Whiplash" y "La la land". La nueva obra cinematográfica que viene en camino se trata de un épico drama sobre Neil Armstrong, el primer hombre que pisó la Luna, reporta Espinof.

Ryan Gosling vuelve a ponerse a las órdenes de Chazelle e interpreta al famoso astronauta estadounidense Neil. Le acompañan en el reparto Claire Foy —la vimos también recientemente en el tráiler de "Todo lo que no te mata te hace más fuerte" ("The Girl in the Spider's Web")— Kyle Chandler, Ciarán Hinds, Jason Clarke, Corey Stoll, Patrick Fugit, Ethan Embry, Christopher Abbott, Shea Whigham y Pablo Schreiber. Un elenco sensacional que añade mucho interés al nuevo trabajo de Chazelle.

También te puede interesar: Reese Witherspoon lo confirma: regresa Legalmente Rubia 3

"Ryan y yo decíamos que la película va de la luna y de la cocina, lo cual significa básicamente que quisimos contar la historia de uno de los logros más épicos de la humanidad, pero enraizándolo en lo íntimo y los detalles del día a día. Cómo era ser Neil o Janet en ese momento. Quise contar esta épica espacial pero mantenerla muy pegada a la familia, el amor, la pérdida, el matrimonio, la paternidad y lo que significan esas cosas", dijo Damien Chazelle.

"First Man" se estrena el 12 de octubre y todo apunta que Ryan Gosling volverá a ser nominado al Óscar (fue finalista por "Half Nelson" y "La La Land"). Más abajo podrás ver el primer póster de la película, donde nos invitan a experimentar "el imposible viaje a la Luna" con la mirada impasible de la estrella. Como no hay acción en la foto, la recargan con reflejos y chispas, tan absurdo como habitual en los carteles de Hollywood.