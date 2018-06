Reese Witherspoon lo confirma: regresa Legalmente Rubia 3

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- La actriz Reese Witherspoon está lista para regresar como Legalmente Rubia a la pantalla grande y para ello, descansa antes de empezar con la filmación.

La estrella de cine compartió a través de sus redes sociales un video en el que aparece con el primer look del personaje que se caracterizó por vestir de rosa.

Legalmente rubia es una cinta basada en la novela de Amanda Brown con el mismo nombre que llegó a las salas de cine en 2001, en todo el mundo recaudó más de 140 millones de dólares e incluso inspiró un musical de Broadway.

El éxito taquillero de la cinta dio lugar a una secuela en 2003, en la que Reese Witherspoon en su papel de Elle Woods es despedida de la firma de abogados donde trabaja por una propuesta que hace en contra de los experimentos con animales.

Como ella misma le explicó a E! News en 2015, "No tenemos ningún plan para esa película. Pregúntale a MGM. Yo no lo sé. Ellos tenían una idea. No lo sé". Unos meses después, ella le dijo a Rachel Zoe,

"Muchos escritores durante los últimos años han venido con ideas diferentes para ello. De hecho creo que es genial ahora mismo, porque estamos hablando de una mujer en la política y cuán importante es conseguir más mujeres. Creo que sería algo genial hacer que sea de la Suprema Corte o alguien como una candidata a la presidencia". Y durante una aparición conjunta en The Late Late Show ese año, dos de las coestrellas de Witherspoon, Mary Lynn Rajskub y Luke Wilson, le dieron su apoyo a la idea de hacer una tercera película.

Con información del portal de noticias Milenio/ E!