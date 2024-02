Los abogados de Jack Sweeney, un estudiante de la Universidad de Florida Central, declararon que su cliente jamás acosó a Taylor Swift, pese a compartir las rutas de los vuelos de la cantante y a una carta de cese enviada por el equipo legal de Swift.

Según el portal de entretenimiento TMZ, el joven estadounidense ha sido señalado por la publicación de los planes de vuelo de varias figuras famosas, entre ellas la cantautora de ‘You belong with me’.

La carta emitida fue publicada por Sweeney, mediante la red social X (antes Twitter), y dejó clara la justificación de que el joven no hizo nada malo, pues se detalló que recurrió solamente a datos públicos de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) para la investigación que realizó.

