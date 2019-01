Eugenio Derbez deja las redes sociales

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El pasado fin de semana, dentro de sus cuentas en Instagram, Eugenio y Aislinn Derbez, así como Mauricio Ochmann; anunciaron que algo iba a pasar con la familia, muchos en redes sociales especularon en que habría una supuesta separación entre la hija del actor y director con el histrión de la serie "El Chema".

Todo esto por las imágenes que manejaron los famosos en sus historias en la red social de la camarita, donde se le veía a Aislinn empacar mientras que su esposo le preguntaba lo qué estaba haciendo.

Sin embargo, todo esto fue una broma que jugaron los actores a sus fans para luego revelar que se desconectarán de las redes sociales por un mes completo, ya que todos saldrán de vacaciones a un lugar exótico que no es México ni Estados Unidos, es sorpresa y que es un viaje muy especial para la familia.

Acompañado por sus hijos y su yerno, Eugenio, subió un video donde daba el anuncio y les pedía a todos que no utilizaran internet.

Hace unos días tomé junto con toda mi familia una decisión muy importante. Vean de que se trata... / A couple a days ago my family and I made an important decision. See what it’s about... pic.twitter.com/h2E4PCilRr