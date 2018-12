Eugenio Derbez descarta retiro pero... piensa tomar vacaciones

Agencia

MÉXICO.- Luego de pasar cuatro meses en Australia, donde rodó la película Dora la Exploradora, Eugenio Derbez comprendió que era momento de bajar el ritmo y dedicarle más tiempo a su familia, y en especial a su hija menor, Aitana Derbez, informó el portal Quién.

Y la idea se la dio nada menos que la pequeña. “Siempre ando de arriba para abajo, viajado, trabajando y no siempre tengo tanto tiempo de estar con la familia y ahora estuve en Australia cuatro meses filmando, por los horarios, siempre salía como a las 4 de la mañana (de casa), pero tenía la oportunidad de regresar a las 7 de la noche y cenar con Ale y mi niña”, contó Derbez al programa Hoy.

“Y ya que veníamos de regreso, después de estar cuatro meses (de vivir en Australia) le pregunta Ale a la niña: “¿Qué es lo que más te gustó de Australia? Y la niña de cuatro años nos contesta: cenar con papá y mamá”.

La respuesta de la pequeña conmovió en gran manera a Eugenio quien se dio cuenta de cuál debe ser su prioridad en este momento.

“Eso me cimbró, me conmovió durísimo. Que la niña, por encima de los parques de diversiones, los koalas, haya dicho eso. Eso te habla de lo importante que es para los niños el tiempo con los padres”.

Según dijo al sitio Zeleb, que piense en dedicar más tiempo a su familia no significa que se vaya a retirar.

No se trata de ser tan drástico, pero sí encontrar un mejor equilibrio, porque creo que no lo estoy teniendo todavía lo suficiente. La niña todavía necesita más de su papá”. De hecho, su más grande temor es que llegue el día en el que Aitana no quiera estar con él debido a tantas ausencias.

“No, todavía no (lo ha rechazado Aitana), pero no quiero que llegue el día en que me suceda, que ya me sucedió con mis hijos”, aseguró el actor.