Eugenio Derbez genera polémica: es atacado por millennials

MÉXICO.- El comediante, Eugenio Derbez volvió a generar polémica luego de que, en una entrevista con Adela Micha, dijera que no entiende por qué los jóvenes le piden un salario cuando les ofrece trabajar con él en sus redes sociales.

“Es increíble, o sea. ¡Voy a trabajar con Eugenio Derbez, caray! O sea, aunque no me pagues”, dijo Adela Micha.

Tras ganarse una oleada de enemigos con el tema de AMLO, también se echó en contra a los millennials.

Entre las reacciones, destaca una carta que hizo un Community Manager dirigida al creador de “La familia P. Luche”, donde increpa que los jóvenes también merecen un sueldo por su trabajo, luego de que el comediante dijo que “no podía creer” que alguien joven que supiera de redes sociales quisiera percibir un ingreso.

“¿No puedes creer qué? ¿No puedes creer que el trabajo digital es muy demandante y muy pocas veces es bien retribuido? ¿No puedes creer que ‘los chavos de hoy’ necesitamos pagar renta? ¿Comprar la despensa? ¿Sobrevivir? ¿No puedes creer que haya más de un millón y medio de personas desempleadas en el país?“, expresó el usuario @NoSoyOdiseo.

Como él, muchas otras personas reaccionaron, incluso Chumel Torres tuiteó al respecto: “Qué bueno que no pensaba así las marcas de las que fui community manager cuando llegué a CDMX y no tenía nada más que una laptop y la idea de hacer El Pulso“.

De acuerdo con Marketing Capacitación, el sueldo promedio en México de un community manager en empresa es de 15 mil pesos MNX. Como freelancer, los precios varían según el trabajo que se realiza, se cotizan de 8 mil a 25 mil pesos mensuales.

Mira la entrevista completa aquí:

Actualmente, Derbez enfrenta otro linchamiento en redes pues algunos tuiteros piden boicotiar su más reciente película. Esto a raíz de una entrevista que le dio a Ciro Gómez Leyva el martes pasado, en la que Derbez habló sobre las elecciones y fue entonces cuando dijo: "estoy con dudas. No estoy seguro de que López Obrador pueda ser una buena opción" y agregó que siente que los mexicanos votan por "el menos peor".

Las respuestas por esta afirmación no se hicieron esperar y en redes sociales comenzó a circular una imagen con las frases "No creo que ver su película sea la mejor opción", "ve cualquier día, pero no durante el estreno, que Derbez vea la importancia del pueblo mexicano" y "si eres de los que quieren un cambio verdadero en México no vayas este 10 de mayo al estreno de Hombre al Agua".

Con información del portal de noticias Regeneración.