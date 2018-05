Raúl Araiza y Andrea Legarreta se confrontan 'en vivo' (Video)

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El conductor Raúl Araiza pierde el control y confronta en vivo a Andrea Legarreta.

De acuerdo con Vanguardia MX, en el programa “Hoy” cada vez hay más escándalos, la llegada de Magda Rodríguez a la producción ha provocado una serie de conflictos que sin duda alguna han quedado grabados para la posteridad. En esta ocasión Raúl Araiza explotó en contra de Andrea Legarreta, y hasta Galilea Montijo salió regañada.

Mientras se realizaba la dinámica "Te cargó el payaso" en el programa matutino, se pudo ver ante las cámaras cómo Legarreta le susurra a Montijo algunos comentarios en contra de su compañero "El Negro" Araiza, éste se percata de la acción y arremete con un fuerte: "¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué no te gusta?”.

Andrea se quedó callada ante las duras palabras de "El Negro", y posteriormente le contestó: "Estoy hablando con ella”, señalando a Galilea.

¿Pero qué dijo la conductora para sacar de sus casillas a Araiza? Fuentes cercanas a la producción aseguraron que “El Negro” escuchó cuando Legarreta comentaba con Montijo que la sección conducida por su compañero "estaba de flojera".

'El Negro' explotó ante las críticas de su compañera durante el programa matutino de Televisa.

A pesar de todo lo que comparte el elenco del programa en redes sociales, parece ser que no existe tanto compañerismo, ni mucho menos respeto. Los roces entre el elenco de "Hoy" no parece tener fin, ya que al día siguiente del incidente a los conductores no se les vio desayunando juntos, como suele ocurrir durante el matutino.