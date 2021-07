Eugenio Derbez explica el por qué no había hablado del estado de salud de Sammy

Por medio de un video, Eugenio Derbez aseguró que ha estado cerca de Sammy, su colaborador de años, y la familia de éste, desde el primer día.

Y si no la ha hecho público, destaca, es porque cuando alguien ayuda, no lo anda presumiendo.

"He visto en redes sociales que preguntan que dónde estoy, que porque no aparezco", señala el comediante.

"En cuanto me enteré que estaba enfermo mandé varias personas de mi equipo a preguntar, a investigar, me he acercado a su familia por medio de terceras personas para ver qué necesita, incluso con el hospital", subraya.