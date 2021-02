Eugenio Derbez pasa el Día de San Valentin con aroma a Rosa Venus

MÉXICO.- El que seguro pasó pasando un buen San Valentín es el actor Eugenio Derbez y ya hasta lo presumió en sus redes sociales.

En una fotografía que subió a su cuenta de Instagram se le ve recostado en la cama, con bata y la pierna doblada y mirando fijamente a la cámara en pose de galán.

La imagen la acompañó del texto:

La pregunta es si su esposa Alessandra Rosaldo estuvo con él y si ella le habrá tomado la fotografía o si se estaba bañándose aprovechando que ahora sí hay jabón chiquito.

El patriarca de los Derbez ha estado de manteles grandes, en cuanto a su trabajo se refiere, ya que la cinta "Coda", en donde él le da vida a un maestro de música, fue una de las grandes ganadoras en el Festival de Sundance.

Eugenio también está por estrenar la segunda entrega de la serie "De viaje con los Derbez" y para ello habló por primera vez sobre el divorcio entre su hija Aislinn y Mauricio Ochmann, ya que en la primera entrega la pareja anunció su ruptura.

"No sabíamos al inicio de la grabación si íbamos a hablar de algunas cosas personales, como ustedes saben mi hija acaba de pasar por un divorcio y de alguna manera esto empezó en Marruecos, no fue lo que hizo que se separaran, pero aceleró todo el proceso y no sabíamos si hablar de eso o no, para nosotros fue una plática complicada, el decir, "¿cómo lo vamos a hacer? y ¿hasta dónde?", dijo Derbez a finales de enero de este año.