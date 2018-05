¡Óigame no! Eugenio niega querer que le trabajen 'de a gratis'

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de que saliera a la luz un video en donde el actor mexicano Eugenio Derbez habla en una entrevista con Adela Micha, sobre los ‘millennials’ y lo sorprendido que estaba de que cuando les ofrece trabajar con él lo primero que preguntan es, ¿cuánto me vas a pagar?; él responde e indica que su comentario se sacó del contexto en el que lo dijo.

De acuerdo con el portal Grupo Radio Fórmula, mediante una aclaró: "Dije que no es la primer pregunta que debes hacer cuando pides trabajo".

"Siento que están ofendiendo mi inteligencia si alguien cree que yo voy a pensar que hay que trabajar gratis. O Adela y yo, que creo que no somos ningunos tontos, vamos a pensar que la gente tiene que trabajar gratis, o que tiene que trabajar gratis porque somos figuras públicas.

"Se sacó de contexto la entrevista por completo, son únicamente 30 segundos, donde si yo lo oigo, por supuesto que sí escucho eso", mencionó.

Derbez pidió al público escuchar del minuto 32 con 50 segundos al 36 de la plática con la periodista, para contextualizar sus palabras.

"Estábamos hablando del dinero de los presupuestos y le digo,' yo nunca pienso en el dinero cuando trabajo y es una estrategia. Y mucha gente me ha preguntado, ' cómo le has hecho para llegar a tal punto de tu carrera o conquistar Estados Unidos' . Y estoy compartiendo una estrategia.

"La mayoría de la gente agarra y dice, ' ¿cuánto?' , la primera pregunta es, ' ¿cuánto me vas a pagar' , yo no. Yo en Televisa he estado sin cobrar años, porque mi estrategia es diferente; primero te enamoro, primero hago que yo sea algo necesario para ti y luego, cuando ya tengo todo el poder, negocio", declaró el actor mexicano.

Al final puntualizó: "Yo creo que lo peor en una entrevista de trabajo, es llegar y decir, ' ¿cuánto me vas a pagar?' , en lugar de que pregunten qué tengo que hacer, qué pasa, soy capaz para el trabajo. Y no digo que todos lo hagan".