¡Evidenciados! Captan a Lupillo saliendo de la casa de Belinda (Video)

MÉXICO.- Hace unos días te contamos que Lupillo Rivera confirmó que fue novio de Belinda por un lapso de cinco meses. Además, dijo que es la mujer a la que más ha amado.

La declaración no le cayó muy en gracia a la cantante, pues se mostró molesta con los medios que le preguntaron por el tema, indica el portal de noticias Excélsior en su sitio web.

Y ahora a través de YouTube comenzó a circular un video que sugiere que el cantante habría pasado la noche en casa de Beli.

Cabe aclarar que no se muestra la fecha en que fue tomado este video; sin embargo, estas imágenes ayudarían a corroborar que el noviazgo entre la intérprete de 'Sapito' y el hermano de Jenni Rivera fue real.

Aquí abajo puedes ver el video completo del momento.