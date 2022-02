¡Explotan en redes! Kim Kardashian y Kanye West discuten por su hija mayor

Al parecer los pleitos entre Kim Kardashian y Kanye West están muy lejos de terminar, ahora ambos se enfrascan en una discusión debido a la apertura de una cuenta de TikTok de su hija mayor North.

Kim decidió crearle una cuenta de TikTok a su hija de ocho años de edad para que, así como ella se muestra en su reality show, su pequeña haga lo mismo en esta plataforma bajo su supervisión.

Esta decisión no le pareció en lo absoluto a Kanye y decidió expresarlo en una publicación en su cuenta de Instagram.

El reclamo del padre de North fue muy apoyado por miles de personas que consideran inapropiado que una niña de ocho años se esté exponiendo de tal manera.

Ante los ataques de West y de varias personas en redes, Kim no se quedó callada y le contestó también en una historia de Instagram, en donde escribió que su única intención es darle libertad a sus hijos para que se expresen.

También recalcó que, su divorcio les causó un gran impacto a sus hijos y ha resultado muy difícil de sobrellevarlo, sobre todo porque el cantante "está obsesionado en controlar y manipular de manera negativa todo lo que ella hace", y eso le está causando más dolor a la familia.

"Desde el inicio (del divorcio) no he querido tener nada más que, una relación de paternidad compartida que sea saludable y de apoyo, porque eso es lo mejor para nuestros hijos...", expresó.

A su vez, West respondió lo expresado por Kim y culpó a Tracy Romulus, amiga de Kim, de que su exesposa pensara mal de él.

"¿A qué te refieres con proveedor principal? Estados Unidos te vio tratar de secuestrar a mi hija en su cumpleaños al no proporcionarme la dirección. Me pusiste seguridad dentro de la casa para jugar con mi hijo y luego me acusaste de robar. Tuve que hacerme una prueba de drogas después de la fiesta de Chicago porque me acusaste de estar drogado Tracy Romulus deja de manipular a Kim para que sea así...", expresó.