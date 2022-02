Mia Malkova revela las extrañas cosas que pasó al grabar cine para adultos

Mia Malkova, estrella de cine para adultos, reveló en un podcast la petición más extraña que le hizo un hombre para poder tener una erección y, en este caso, fue patearlo algo que la hizo sentir muy incómoda.

Ella habló de diversas anécdotas al "Podcast de Stiff Socks" y fue un episodio el que de inmediato saltó a su memoria y contó a sus seguidores.

"Este fue un caso interesante. Él no podía tener una erección a menos que lo pateara en los testículos, y sí que lo pateé fuerte", explicó Mia.

La actriz comentó que al principio se mostró tímida para realizar la petición de esta persona. "Tenía unos jodidos tacones de aguja, así que estaba siendo amable al principio" añadió Malkova.

Pero después de evaluar la situación se dijo: "No, creo que en verdad él lo quiere", comentó.

"Fue así que lo pateé muy fuerte y cayó en el suelo, y él miró hacia arriba sonriendo", señaló.

Después de este acto el sujeto por fin logró obtener lo que buscaba.

Aunque esto no era algo que Mia hubiera hecho antes, le dijeron que era natural. "No quería lastimar a nadie, prefiero no ser la dominante, pero a él le gustó".

Asimismo dio a conocer una de las cosas más fuertes que le tocó vivir durante unas de las escenas, pero su compañero se comportó a la altura.

Si quieres ver la entrevista haz clic aquí.

