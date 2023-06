Ezra Miller podría seguir como “Flash”, pese a escándalos

El cineasta Andy Muschietti concedió una entrevista para el podcast The Discourse donde reveló que desde su perspectiva no hay mejor actor que Ezra Miller para interpretar al superhéroe de DC Comics, “Barry Allen/ Flash”.

El director de 49 años, mencionó que pese a todos los escándalos que enfrentó el actor, volvería a trabajar con él para una posible secuela.

Andy declaró: "No creo que haya nadie que pueda interpretar ese personaje tan bien como ellos. Las otras representaciones del personaje son geniales, pero esta visión particular del personaje, simplemente se destacaron al hacerlo"

Por su parte la productora Barbara Muschietti también elogió el trabajo de Miller, afirmando que es el actor "más comprometido y profesional" añadiendo "Ezra dio todo por este papel: física, creativa y emocionalmente".

En 2022, Miller, de 26 años, fue el protagonista de una serie de escándalos, entre ellos: agresiones, acoso, alteración del orden público y robo agravado.

Con esos actos, se rumoró varios meses que la cinta de Flash estaba en peligro; sin embargo, los hermanos Muschietti indicaron que nunca fue así.

Ezra Miller ha declarado estar arrepentido por sus acciones, además de estar en busca del tratamiento necesario para recuperar su salud mental.

Sin embargo la decisión final de que pueda seguir como el velocista escarlata recaerá en el CEO de DC Studios James Gunn recordando que el DCEU llegará a su final con “The Flash” y a la vez será un reinicio, por lo que habrá que esperar por nuevos anuncios.

Andy Muschietti says they will not recast Ezra Miller for a potential sequel to ‘THE FLASH’.



“I don’t think there’s anyone that can play that character as well as they did.”



(Source: https://t.co/Lb0pSn3flt) pic.twitter.com/iDiz1ZQOzg