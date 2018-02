Facundo estrena ‘Mi pareja puede’

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Luego de que Facundo participó en el reality show La Isla y aseguró que le daba picazón pararse en TV Azteca, este lunes estrena “Mi pareja puede”, un programa de concursos en el que el irreverente conductor podrá hacer de las suyas molestando a las parejas concursantes.

En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, platicó detalles de su cambio de empresa y de este nuevo proyecto en el cual se encuentra feliz de que lo dejen “facundear”.

También te puede interesar: Pablo revela la realidad de Master Chef

“Es un programa de concursos entre parejas, donde tienen que apostar por lo que creen que va a lograr su pareja, pero se complica si apuestan de más y no lo logran, o si lo hacen de menos y la pareja no gana, a veces hay cosas que creen que su pareja puede hacer muy bien y nada, después juegan hombres contra hombres, mujeres contra mujeres y van acumulando puntos, entre los concursos hay mucha cábula entre las parejas y empiezan a sacar sus trapitos al sol, salen discusiones viejas, y mi tarea es sacar un poco las cosas para que todos nos enteremos y discutirlas; una parte muy divertida son los concursos, y entre uno y otro les tengo que sacar la verdad de dos, tres cosas, y enfrento a que discutan problemas viejos y se pone muy divertido entre los metiches y las parejas, además se ganan un coche por semana y todos hacen lo que sea por llevárselo”, detalló el simpático conductor, quien ahora en su nueva casa demostrará su talento, ya que será líder en el proyecto de comedia Rusia 2018.

“Ha estado muy divertido lo que hemos grabado, va a ser un programa que estará de lunes a jueves y domingos al terminar Exatlón por Azteca 7, estoy emocionado, ya llevamos varias grabaciones y está divertido, no se lo pueden perder, inicia el lunes 26”, detalló.

Muestra una faceta mucho más familiar

Facundo se ha caracterizado por ser irreverente, “manchado” y sin tapujos al momento de hacer televisión; en su nueva casa mostrará una faceta distinta.

“Había hecho programas de parejas, pero de preguntas y otras cosas, uno se llamaba ‘Destapados’, otro ‘Escuela para maridos’, pero no era de concursos, esto es lo más familiar que he hecho, siempre mis programas habían tenido un común denominador, eran transgresores, hechos para un cierto público y no para toda la familia, y eso es lo que me da gusto aquí, que puedo hacer otras cosas distintas. Me divierte tener retos, qué aburrido hacer siempre lo mismo, en lo personal está chido el reto y también lo que me gustó mucho de este programa es que tiene mucho espacio para ‘facundear’, que yo haga lo que a mí me gusta y meta mi cuchara en todo, siento que eso es más chido, que no sea un programa en el que por el chícharo me digan todo lo que tengo que hacer y yo solo ponga mi cara. Acá me dejan ser Facundo y puedo hacer muchas cosas”, expresó contento por esta nueva etapa.

Les tiraba y ahora es su nueva casa

Los comentarios de Facundo con respecto a la televisora del Ajusco, siempre eran de crítica, que le picaba, que no trabajaría allá; sin embargo, al sentirse marginado en Televisa comenzó a mirar otras opciones, y llegó su oportunidad de entrar a La Isla, ahora como conductor de “Mi pareja puede” y, por si fuera poco, será el líder de la barra de comedia del mundial Rusia 2018.



“Eso me da emoción porque es un reto nuevo, se ha puesto muy interesante cambiar de televisora, ver cómo trabajan en otro lado y, al final, es parte de un crecimiento para mí y para ellos, traer gente con experiencia o irte a un lugar con experiencias distintas siempre será enriquecedor”, puntualizó Facundo.

En pausa sus proyectos profesionales

“Alternativo a esto me estoy quedando sin vida, lo que tenía planeado lo voy a tener que dejar a un lado porque no da tiempo de hacer más cosas, las grabaciones son muy pesadas, de lunes a viernes y pues no quisiera poner pausa a mis cosas pero al menos un mes nos dedicaremos a que los programas avancen y se posicionen. Con que tenga tiempo de estar con mi hija, ya está”.