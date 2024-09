Fallece a los 89 años Maggie Smith, aclamada actriz de Harry Potter

Los fans de la saga de Harry Potter alzan hoy sus varitas al cielo tras darse a conocer que Maggie Smith, actriz que le dio vida a la profesora Minerva McGonagall, falleció a la edad de 89 años.

Desde 2001, año en el que se estrenó la película de ‘Harry Potter y la piedra filosofal’, Smith se convirtió en un referente de la valentía para decenas de personas a nivel mundial, quienes ahora lloran su partida.

Hoy ha fallecido Maggie Smith, a la que muchos recordaremos por siempre como la incomparable Minerva Mcgonagall. Nunca te olvidaremos.

Los encargados de difundir la noticia de su muerte a través de un comunicado, fueron sus hijos Toby Stephens y Chris Larkin.

“Con gran tristeza tenemos que anunciar la muerte de Dame Maggie Smith. Falleció pacíficamente en el hospital esta mañana temprano, viernes 27 de septiembre. Era una persona muy reservada, y estuvo con amigos y familiares al final”. “Deja dos hijos y cinco nietos cariñosos que están devastados por la pérdida de su extraordinaria madre y abuela. Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer al maravilloso personal del Hospital Chelsea y Westminster por su atención y su generosidad durante sus últimos días”.

Nacida el 28 de diciembre de 1934 en Ilford, Reino Unido, Dame Margaret Natalie Smith, mejor conocida como Maggie Smith, se convirtió en una aclamada actriz británica al participar en grandes producciones.

A pesar de que a lo largo de su vida interpretó a varios personajes, sus más icónicos son Violet, condesa viuda de Grantham en la serie dramática ‘Downton Abbey’ y por su puesto, Minerva McGonagall en los filmes de Harry Potter.

Dame Maggie Smith has sadly passed away at the age of 89.

A finales de sus 70 años, Smith experimentó un renacimiento en su carrera al conquistar a una nueva generación de fanáticos gracias a su destacado papel en ‘Downton Abbey’. Por su interpretación, Smith ganó dos premios Emmy y fue nominada en dos ocasiones más.

Con una carrera que abarca tanto papeles clásicos como contemporáneos, Smith se distinguió por su versatilidad y talento.

Su carisma en escena brilló en obras icónicas como “Mary, Mary”, “Hedda Gabler”, “Othello”, “Private Lives”, “Night and Day” y “Lettice and Lovage”.

"Harry Potter" and "Downtown Abbey" icon Maggie Smith has died at 89 years old. She won two Oscars, three Emmys and countless stage awards during her acclaimed career.

Además, su presencia en la gran pantalla fue igualmente impresionante, con actuaciones memorables en películas como “The Prime of Miss Jean Brodie”, “California Suite”, “A Room With a View”, “Travels With My Aunt”, “Hot Millions”, “A Private Function”, “Gosford Park” y “The Best Exotic Marigold Hotel” junto a su secuela.

En reconocimiento a su extraordinaria trayectoria, Smith fue nombrada Dama Comandante del Imperio Británico en 1990, un honor compartido por pocas figuras de su generación, entre ellas Judi Dench y Diana Rigg.

Hace exactamente un año, también se informó la lamentable noticia del fallecimiento de Michael Gambon, segundo actor que se encargó de darle vida al director de Hogwarts: Albus Dumbledore.

🇬🇧 | DATO: Un día como hoy del 2023 falleció Michael Gambon, actor que dio vida al profesor Dumbledore en Harry Potter.



- Michael Gambon muere el 27 de septiembre del 2023.

- Maggie Smith muere hoy, 27 de septiembre del 2024. pic.twitter.com/CgSffs1HjK — Alerta News 24 (@AlertaNews24) September 27, 2024

