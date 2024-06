Fallece Bud S. Smith, editor de El Exorcista

Bud S. Smith, editor de cine nominado al Óscar, falleció el pasado domingo en su casa de Studio City, California. La noticia fue confirmada por su esposa, la editora de diálogos Lucy Coldsnow-Smith.

Smith, de 88 años, murió a causa de una insuficiencia respiratoria tras una prolongada enfermedad.

Smith fue nominado en dos ocasiones al Premio de la Academia. Su primera nominación llegó en 1975 por su trabajo en el clásico de terror "El Exorcista", una nominación compartida con Evan A. Lottman y Norman Gay.

RIP

Bud S. Smith film editor of The Exorcist and one of the creepiest flash frames in cinema history. pic.twitter.com/R72Ld4PuMK