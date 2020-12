Fallece Jeremy Bulloch, actor que interpretó a Boba Fett en Star Wars

Ciudad de México.- Malas noticias para los fans de la saga de "Star Wars" y es que este 2020, Jeremy Bulloch, actor conocido por haber portado la armadura original de Boba Fett en dos películas de la trilogía, falleció a los 75 años de edad.

Fue el actor Daniel Logan, quien interpretó a la versión joven del cazarrecompenzas en el "Espisodio II, Star Wars: El ataque de los clones", el que dio la lamentable noticia, la cual ya es tendencia en redes sociales.

La imagen Boba Fett en los dos últimos años ha crecido dentro del fandom de "Star Wars", no sólo en los viejos seguidores de la saga sino que también en las nuevas generaciones gracias a la serie "The Mandalorian".

Hasta el momento no se sabe las causas de la muerte de Jeremy Bulloch, pero sin duda es un día triste para los fans de Star Wars, quienes ya han tenido algunas noticias malas este año al saber la pérdida de Dave Prowse, quien interpretara a Darth Vader en las primeras tres entregas.

