Fallece Jon Landau, productor de “Titanic” y “Avatar”, a los 63 años

Jon Landau, el galardonado productor conocido por su trabajo junto al director James Cameron en algunas de las películas más taquilleras de todos los tiempos, ha fallecido a los 63 años. La familia de Landau anunció su deceso el sábado, sin especificar la causa de su muerte.

Landau fue una figura clave en la producción de éxitos cinematográficos como “Titanic” (1997) y las dos películas de “Avatar”. Su colaboración con Cameron le valió tres nominaciones al Oscar y la victoria en la categoría de mejor película por “Titanic”. Esta épica sobre el desastre marítimo de 1912 fue la primera película en superar los 1.000 millones de dólares en recaudación y ganó 11 premios Oscar.

