Famosas como Eva Longoria combaten la violencia doméstica durante cuarentena

Ciudad de México.- Actrices como Eva Longoria y Olivia Wilde participan en la campaña "Fighting for Life", del fotógrafo y activista milanés Alexsandro Palombo.

La campaña pretende sensibilizar sobre la violencia doméstica que viven algunas mujeres en tiempos de cuarentena por Covid-19.



"El confinamiento impuesto por la emergencia de Covid-19 está causando una fuerte inestabilidad social y económica debido a la pérdida de ingresos y la falta de relaciones sociales, aunque para todas las mujeres que ya viven a la sombra de la violencia doméstica, este autoaislamiento puede ser letal.



"Debemos estar atentos porque el coronavirus no es el único peligro, y si escuchamos gritos o ruidos de lucha que provienen del departamento de uno de nuestros vecinos, no debemos guardar silencio. Es nuestra responsabilidad estar atentos, y debemos informar a la policía de inmediato para ayudar a todas las mujeres que se ven obligadas a quedarse en casa con sus torturadores y tienen mucho miedo de informar. El silencio nos hace a todos culpables", compartió Palombo en un comunicado.

El trabajo del artista sugiere una reflexión al conectar las dos batallas que muchas mujeres enfrentan actualmente. Por un lado, las enfermeras y los médicos involucrados en la línea del frente que luchan contra la pandemia mundial y, por otro lado, las mujeres que enfrentan al virus encerradas en sus hogares junto a sus parejas violentas.

Lisa Edelstein, Teri Hatcher, Jennifer Morrison y Marcia Cross son otras de las celebridades que forman parte de la campaña.

Entre los últimos trabajos del fotógrafo sobre el tema de la violencia contra las mujeres se encuentra Just Because I am a Woman, una serie de arte callejero que apareció en paredes de la ciudad de Milán, Italia, con líderes de la política mundial como protagonistas: Angela Merkel, Hillary Clinton, Michelle Obama, Alexandria Ocasio-Cortez, Brigitte Macron, Aung San Suu Kyi y Sonia Gandhi.

AleXsandro Palombo, de 46 años, es un artista y activista contemporáneo, famoso por sus obras reflexivas e irreverentes que se centran en la cultura pop, la sociedad, la diversidad, la ética y los derechos humanos.