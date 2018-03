¿Cuándo se estrena Los Increíbles 2?

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Los estudios Disney-Pixar difundieron la fecha en la que se estrenará la película Los Increíbles 2, que será el próximo 15 de junio.

De acuerdo con información del portal de noticias Excélsior, en el nuevo avance que también hoy se difundió, aparece la familia Parker, incluyendo a Violeta arrojando su traje; y a Frozono junto a Robert Bob Parker viendo a Jack Jack descubrir sus poderes.

En noviembre, Pixar Animation Studios lanzó un tráiler de 53 segundos, que logró más de 113 millones de reproducciones en 24 horas.

This summer, the wait is over. 👊💥 #Incredibles2 pic.twitter.com/DNHIQBNisr