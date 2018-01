Conoce a los nuevos personajes de "Los Increíbles 2"

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La esperada película animada de los estudios Disney-Pixar, Los Increíbles 2, tendrá nuevos personajes que fueron difundidos.

De acuerdo con información del portal de noticias Excélsior, en las redes sociales de Los Increíbles se publicaron 11 imágenes de arte conceptual y fotografías de los actores que serán las voces en la cinta.

This experiment yielded some Incredible results .💥 Follow this thread to meet the cast of #Incredibles2. pic.twitter.com/dpxA4KwGDe